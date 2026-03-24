Referendum, Nordio a Sky: “Mi assumo responsabilità sconfitta”

"Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica. Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei", ha detto il Guardasigilli a Start

"Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica. Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei": con queste parole il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite di Sky TG24 su Start, il programma di approfondimento condotto da Giovanna Pancheri, ha commentanto l'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni, che ha visto la vittoria del No con oltre il 53% dei voti. “Era un quesito estremamente tecnico, che purtroppo è stato subito trasformato in quesito politico. Tutta la campagna fatta del centrosinistra è stata impostata su un’emotività che ha colpito l’immaginazione degli italiani”, ha aggiunto il Guardasigilli.

Nordio: “Polemiche non hanno influito molto”

“Io ammetto vari errori che ho fatto, anche nell’impostazione della comunicazione”, ha detto Nordio. “Però è anche vero che la frase più contestata sul cosiddetto ‘sistema mafioso’ io non l’ho mai detta, è stata una citazione che ho fatto di una dichiarazione di un pubblico ministero”. Poi ha aggiunto che “bilanciando le dichiarazioni sopra le righe fatte dai nostri e fatte dai loro, la situazione sia equivalente. Non credo che l’eccesso di polemica abbia influito più di tanto”. Rispondendo poi alla domanda se fosse in discussione la posizione della capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi, alla luce dei risultati del referendum, Nordio ha replicato: “No, assolutamente”

Nordio: “Escludo ritorsioni dopo referendum”

Sul timore di eventuali ritorsioni da parte della magistratura, Nordio ha replicato: “Lo escludo categoricamente, lo escludo da ex magistrato che conosce i suoi colleghi. Sarebbe sacrilego pensare di strumentalizzare l’enorme potere che ha la magistratura per infierire sui vinti in questo momento. Questo lo escludo, è una concezione irrealistica”.