La presidente del Consiglio è al Senato, in vista del vertice del 17 e 18 ottobre. Poi presenterà il testo alla Camera dove replicherà nel pomeriggio. Fra i temi sul tavolo la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, il rilancio della competitività europea e le migrazioni

"Questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preoccupazione e dell'incertezza per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medio Oriente e i mutamenti geopolitici e le molte difficoltà attraversate dall'Ue, in parte per questi scenari e in parte figli degli errori del passato". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha iniziato le sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. La premier poi presenterà il testo alla Camera dove replicherà nel pomeriggio.

Meloni: "Spero ok a Fitto senza distinguo e tentennamenti"

"Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi", ha detto Meloni a proposito dell'indicazione di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente della nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen. "Ci sono momenti - ha aggiunto - in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte: mi auguro che sia uno di questi senza distinguo e senza tentennamenti". "La delega al Pnrr" del commissario Raffaele Fitto, "secondo le indicazioni della presidente dovrà essere esercitata congiuntamente con il commissario Dombrovskis: qualcuno ha letto in questo affiancamento una ipoteca rigorista, ma questa collaborazione di carattere paritario rappresenta piuttosto un'opportunità per il commissario italiano di far valere le ragioni di una necessaria maggiore flessibilità negli investimenti, una posizione storicamente italiana che ha trovato un primo parziale accoglimento nella riforma del Patto di stabilità".

"L'Ue di domani non può essere quella di oggi"

Secondo Meloni "le recenti elezioni europee" hanno rappresentato "un punto di non ritorno" con una "indicazione chiara da seguire: l'Ue di domani non può essere quella di ieri e di oggi, deve cambiare e ripensare priorità, approccio, postura, ripensare il suo ruolo nella storia". Per la premier bisogna decidere "quale futuro intendiamo costruire per l'Europa non solo come istituzione ma come autorità politica e come attore imprescindibile sulla scena globale".