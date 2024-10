Case green, meno bonus e più certificati bianchi: il piano

Introduzione

Lo scopo è raggiungere i target di efficientamento della direttiva europea sulle case green, considerati "particolarmente sfidanti per l’Italia", senza continuare a pesare sulle casse pubbliche. Questa è l’idea inserita nel Psb, il piano strutturale di bilancio.

La direttiva in questione è stata approvata la scorsa primavera e fissa come obiettivo vincolante al 2030 la riduzione del consumo di energia dell'intero parco immobiliare residenziale di almeno il 16% rispetto al 2020. Si tratta di un traguardo non facile per l'Italia, dove il 70% delle abitazioni presenta la peggiore prestazione energetica.