Case green, quanto costerà ristrutturare? I dati

Il 28 maggio entrerà in vigore in Italia la direttiva europea sulle case green. Le abitazioni interessate dai lavori di efficientamento energetico chiesti da Bruxelles sono 3,2 milioni, ma il problema sono i fondi: per raggiungere gli obiettivi servono 319 miliardi, 45 all'anno, con costi di ristrutturazione che possono arrivare anche a 114 mila euro per le abitazioni unifamiliari. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 maggio 2024

Mancano pochi giorni prima dell’entrata in vigore in Italia della direttiva sulle case green: il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue lo scorso 8 maggio ed entrerà in vigore dopo 20 giorni, cioè il 28. A quel punto, i Ventisette Stati Membri avranno due anni di tempo per recepirla e quindi adeguarsi alle norme stabilite da Bruxelles volte ad avere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 maggio 2024.

Problema di fondi Per rispettare il cronoprogramma europeo e ristrutturare le case servono però tanti soldi: secondo alcune stime, tratte dai dati di Cresme-Symbola, servono in totale 319 miliardi, con una media di 45 all'anno, per rispettare gli obiettivi fissati. C'è però un problema: se lo Stato decide di avviare una stretta sui rimborsi presenti sotto forma di sconti fiscali, chi mette i soldi necessari? Sempre secondo alcune stime, tratte anche in questo caso dai dati di Cresme-Symbola, sono ben 3,2 milioni le case interessate dal cronoprogramma europeo, con costi di ristrutturazione che possono arrivare a 90 mila euro per gli appartamenti e a 114 mila euro per le abitazioni unifamiliari.

Il risparmio delle bollette C'è però un fattore che va considerato: le bollette di luce e gas. La ristrutturazione, con conseguente riqualificazione energetica, permette un notevole risparmio sui conti. Secondo i dati di ARERA ed ENEA, se stimiamo una ristrutturazione di 100 metri quadri, ai valori attuali di kilowattora, in classe G si può arrivare a spendere 2 mila euro in un anno, in classe A invece 200 euro. Quella differenza si può usare per finanziare un mutuo: con 190 euro risparmiati al mese, si possono prendere a prestito 30 mila euro, da restituire in 20 anni. Una cifra che può non bastare, perché servirebbe comunque un aiuto statale, ma che può essere un piccolo passo.