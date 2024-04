Case green, Pichetto: "Al lavoro guardando agli obiettivi del 2050"

"Voglio premettere che il governo condivide in pieno gli obiettivi di decarbonizzazione, lo sosteniamo nelle Cop, le Conferenze sul clima, è un tema del G7 di cui abbiamo la presidenza. Sappiamo che i fabbricati sono una delle principali cause delle emissioni di CO2 e che dobbiamo intervenire". A sottolinearlo, in un'intervista concessa al "Corriere della Sera", è stato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, in merito alla direttiva sulle case green. Proprio nelle scorse ore la stessa è arrivata al traguardo, grazie al via libera dagli Stati membri Ue. I ministri europei dell'Economia e delle finanze riuniti al Consiglio Ue Ecofin, infatti, hanno confermato l'accordo raggiunto con l'Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per rendere il parco immobiliare dell'Unione a emissioni zero entro il 2050. Italia e Ungheria hanno votato contro l'intesa, mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute.