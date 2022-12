Critiche alla legge di bilancio anche dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: "

Flat tax e prepensionamenti bruciano risorse crescita

. Più tasse su lavoro e meno su rendite è una anomalia".

Bankitalia boccia la decisione di alzare il limite ai pagamenti senza pos nella Manovra. "È partecipata da banche private e reputa più opportuno che non ci sia più l'uso del contante", replica il sottosegretario Fazzolari.Meloni interviene sul Pnrr: "Non è più sufficiente. Bisogna fare di più a livello Ue, partendo dal caro energia". Bruxelles si dice intanto pronta a contribuire finanziariamente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Oggi riunione dell'Ecofin. Meloni partecipa oggi in Albania al vertice Ue-Balcani. Focus sull'immigrazione illegale. Proprio ieri la Commissione europea ha presentato il suo piano d'azione sulla rotta balcanica. Stando alla bozza di conclusione del vertice, la gestione dei migranti verrà definita "una sfida comune".