Tirana, Meloni ottimista: “Grande voglia di Italia, centrali in Ue”

“Penso che abbiamo una grande responsabilità con i Paesi dei Balcani occidentali, specialmente dopo l'aggressione russa all'Ucraina”. Parola di Giorgia Meloni: il premier è stato oggi a Tirana, in Albania, dove si è tenuto il vertice tra Unione europea e Balcani occidentali. “Bisogna rafforzare il processo per la prosecuzione dell'ingresso di questi Paesi nel sistema comunitario. Ci sono molte materie su cui dobbiamo lavorare insieme e cercheremo di fare il nostro meglio. Si può contare sull'Italia". L’occasione serve a rinsaldare “la storia di amicizia e collaborazione tra Roma e questi Paesi” e, a detta del premier, “mi pare di aver trovato quell'attenzione per il nostro ruolo che il governo sta portando avanti dall'inizio”. Ha poi aggiunto che “oggi ho avuto un bilaterale con il premier serbo e uno con l’omologo albanese: c'è grande voglia di Italia, le nostre aziende e il nostro know how sono sempre molto bene accolti ma questo si può implementare".

Il rapporto con la Commissione

Tra le questioni più sentite per la premier c’è la decontribuzione Sud, che ha ricevuto l’avvallo da parte dell’esecutivo di Bruxelles. “Accogliamo con soddisfazione la decisione della Commissione europea di autorizzare il prolungamento di decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2023. Ringrazio i ministri Fitto e Calderone per il lavoro che hanno portato avanti. È un impegno che ci eravamo assunti in campagna elettorale e che abbiamo mantenuto. Il governo continuerà a lavorare, di concerto con le istituzioni europee, per rendere questa misura strutturale”. Piace decisamente meno la proposta della Commissione di un tetto al prezzo del gas. "La proposta non è sufficiente: bisogna affrontate questioni come fermare i costi della speculazione, le risorse sono problematiche da noi e quindi si cercano soluzioni", ha dichiarato Meloni che però ha ribadito “la centralità dell’Italia sul tema”. Non è un caso, infatti, se il premier ha colto l’occasione del vertice in Albania per un confronto con l'omologo tedesco: “Ho incontrato il cancelliere Olaf Scholz, con cui ho avuto un lungo confronto sul tema dell'energia, in vista del Consiglio europeo, ma anche tenendo in considerazione un ruolo che l'Italia può giocare sul tema dell'approvvigionamento energetico in un momento molto difficile”.

Il tema migranti

Altro tema da affrontare sono i migranti, dove il confronto è difficile non solo con Bruxelles ma anche con gli altri governi europei. "Non ho incontrato Macron, con la Francia i rapporti continuano, ci sono fior fiore di bilaterali con i nostri ministri, io e il presidente francese saremo al vertice di Alicante, poi al Consiglio europeo. Ma l'approccio verso i migranti non può essere un tema solo italiano. Si deve passare dalla redistribuzione presunta ai nuovi decreti sui flussi", ha dichiarato il premier, che però ha apprezzato la presa di posizione comunitaria, che ha ridato centralità al tema. “Tra il Mediterraneo e la rotta balcanica come Italia siamo in una tenaglia. Per la prima volta la commissione europea ha messo il tema della rotta mediterranea come prioritario insieme alla difesa dei confini. Non era mai accaduto. A mio parere questo è successo perché l'Italia ha posto la questione”. È evidente, secondo il premier, come il fenomeno “per come è stato gestito finora non risolve il problema”.