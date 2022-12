Economia

Sotto esame in particolare le misure su contanti e pos. 'Il quadro che emerge è delicato e richiede che, al più presto, si dispieghino gli effetti attesi dall’attuazione del Piano di ripresa e resilienza', riporta il documento presentato in audizione alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame della Legge di bilancio 2023

"Alcune misure in materia di entrate generano alcune perplessità". È quanto osserva la Corte dei conti in un documento sulla manovra, presentato in un'audizione alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. "È importante conseguire - sottolineano i giudici contabili - significativi miglioramenti in termini di coerenza fiscale, ponendo al centro degli obiettivi pubblici un’efficace azione di contenimento dell’evasione che, nonostante i risultati conseguiti, rimane di dimensioni considerevoli"