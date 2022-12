2/10 ©Ansa

La maggioranza ribadisce che per l'approvazione della legge di bilancio i lavori non avranno alcun tipo di interruzione. Oggi alla Camera si comincia a votare il dl ministeri ma poi a metà settimana si accelererà in Commissione sulla manovra con il termine della presentazione degli emendamenti che non dovranno essere più di 450 (200 della maggioranza e 250 delle opposizioni)

Manovra 2023, si lavora su pensioni e Iva. Nodo Superbonus: cosa potrebbe succedere