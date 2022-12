Scade oggi il termine per gli emendamenti alla manovra, che vanno ben oltre i 400 che erano stati concordati. Nel mirino la norma sul Pos, il tetto al contante, le pensioni e la flat tax. Meloni in mattinata incontra i capigruppo di maggioranza, poi i sindacati. Il Tesoro dice intanto no allo scudo per i debiti delle società sportive. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ridimensiona la osservazioni di Bankitalia sulla Legge di Bilancio: "Niente critiche sulle grandi voci" . Poi aggiunge "Sul Pnrr siamo in linea con Mattarella".