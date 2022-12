La premier Meloni rivendica le norme della manovra sul pos e il tetto al contante: 'Sono misure di buon senso, non danno segnali di lassismo sull'evasione fiscale'. Sindacati divisi. Cgil e Uil attaccano. 'Avanti con gli scioperi', dice Landini. Bombardieri: 'La premier apre tavoli, ma con i tavoli non si mangia'. In arrivo una valanga di emendamenti. Congedo all'80% anche ai papà. Più tutele per chi denuncia illeciti sul lavoro. Opzione donna sarà rivista e migliorata. Niente scudo per lo sport. Asse Mattarella-von der Leyen nell'incontro a Milano. Intesa sul tetto al prezzo del gas e sull'attuazione del Pnrr. Poi insieme alla prima della Scala (LE FOTO) , ovazione per il capo dello Stato e alla fine 13 minuti di applausi per l'opera. Prima volta per la premier Meloni che si dice 'incuriosita' e poi giudica il Boris Godunov, diretto dal maestro Chailly, 'avvincente'. 'La grande cultura russa non si cancella', ha detto il presidente della Repubblica.