'I nodi con l'Italia' sulla questione della migrazione, in particolare sull'applicazione del diritto, 'non sono ancora sciolti'. A marcare la distanza è Parigi, alla vigilia del summit di Alicante, che mette al tavolo i nove Paesi Ue del Mediterraneo. Palazzo Chigi nega che sia arrivato alcun 'invito ufficiale' dalla segreteria di Emmanuel Macron per un incontro con la premier Giorgia Meloni, al contrario di quanto sostenuto dall'Eliseo, che dice di essere in attesa di 'proposte' sulle date di un viaggio a Parigi. 'Non subito, ma lo faremo durante la legislatura': così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon (Lega) risponde sulle risorse per innalzare le pensioni minime a 600 euro come chiesto da Forza Italia. Venerdì intanto convocata una cabina di regia sul Pnrr. E dal Consiglio Ue arriva l'ok al limite massimo a 10mila euro per i pagamenti in contanti . Salvini: 'che dice la sinistra?' L'Italia intanto, secondo il report Ue, è prima in termini assoluti per mancata riscossione dell'Iva. Fdi, proposta di congelare i processi per imprese che rateizzano grandi debiti. Il terzo polo apre sulle intercettazioni: Rosato, Nordio condivisibile e ora speriamo in fatti concreti.