Lega, nuovo gruppo Lombardia si chiamerà Comitato Nord

Visto "il malessere interno", la "non predisposizione all'ascolto delle innumerevoli criticità territoriali" e "l'abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste", tre consiglieri regionali lombardi della Lega, Roberto Mura, Federico Lena ed Antonello Formenti, hanno deciso di lasciare il gruppo Lega Salvini Premier e intendono costituire un nuovo gruppo regionale al Pirellone, protocollato con il nome di Comitato Nord, la corrente autonomista e nordista fondata da Umberto Bossi ( GOVERNO MELONI, SEGUI LE NOTIZIE IN TEMPO REALE ).

La decisione di formare il nuovo gruppo è strettamente legata ai tempi delle prossime elezioni regionali. Per evitare la raccolta firme, infatti, 'Comitato Nord' doveva costituirsi prima che il governo indicesse le consultazioni elettorali. Anche il simbolo scelto richiama la corrente bossiana, con la scritta Comitato Nord e i colori tipici della Lega, il verde, il giallo e il blu. Come presidente del gruppo è indicato Roberto Mura. Gli altri due componenti sono Antonello Formenti e Federico Lena.

Fonti: obiettivo è trattare sulle liste per le Regionali

Secondo quanto riportano fonti vicine al Carroccio, non è detto che si tratti di una separazione definitiva dalla Lega: l'obiettivo dovrebbe essere quello di trattare con il segretario, Matteo Salvini, sulla composizione delle liste, avendo in mano l'arma di un gruppo gia' pronto per andare in autonomia alle elezioni. Un po' a sorpresa, tra i consiglieri che hanno lasciato il gruppo leghista, al momento non c'è Massimiliano Bastoni, accreditato di una forte vicinanza a Comitato Nord.