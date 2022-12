Tajani: “Condanna trasversale sull’accaduto”

"Un abbraccio a Giorgia Meloni e sua figlia per le gravi minacce subite. Parole intrise di odio molto preoccupanti". E' quanto scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Se qualcuno pensa di condizionare l'azione di questo governo con la violenza si sbaglia di grosso - prosegue il tweet - Mi auguro una condanna trasversale verso l'accaduto". Anche Salvini esprime solidarietà alla premier su Twitter augurandosi ferma condanna da parte di tutte le forze politiche.

Bernini: “Contro Meloni minacce agghiaccianti'

Dure le parole del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini: “Apprendo con sconcerto delle gravissime minacce giunte via social contro il presidente Giorgia Meloni. Se c’è un limite oltre il quale nulla può essere più derubricato, oggi quel limite è stato ampiamente superato". Ed è il frutto di un clima di tensione e di odio che va subito stroncato. Mi auguro che questo episodio faccia riflettere tutti e venga condannato con determinazione senza alcun distinguo"

Conte: "Minacce a Meloni esecrabili, condanna senza se e senza ma"

"Ferma condanna per le minacce che sono arrivate alla premier e a sua figlia. Sono gesti esecrabili, bisogna stare vicino alle istituzioni". Così il leader di M5S, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Torino. "Io so cosa significa perché quando ero presidente del Consiglio ho ricevuto tante minacce, in particolare durante l’emergenza pandemica - ha aggiunto - dunque condanna senza se e senza ma"

Malpezzi (Pd): “Solidarietà alla Meloni, odio da condannare con forza”

Frasi di sostegno arrivano anche dal Partito Democratico, a voce della presidente dei senatori del Simona Malpezzi: "Solidarietà alla Presidente @GiorgiaMeloni per le orribili minacce indirizzate.

Gelmini (Azione): “Basta con clima d’odio”

"Minacce inaccettabili via social rivolte alla presidente del Consiglio e alla sua famiglia. Tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni. Basta con questo clima d'odio". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

Cisl: “Inqualificabili minacce”

Anche il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra si affida a Twitter per esprimere la sua solidarietà per la “gravi minacce nei confronti del premier Meloni e della sua famiglia” Secondo Sbarra “la lotta politica non deve mai trascendere a questi livelli di odio e di intimidazione nei confronti di chi rappresenta le istituzioni democratiche".