Manovra, oggi il termine per gli emendamenti: cosa può cambiare

2/7 ©IPA/Fotogramma

“L’incontro tra governo e capigruppo di maggioranza servirà ad analizzare in modo approfondito i margini di lavoro in Parlamento. Valuteremo non solo il numero degli emendamenti in funzione dei tempi stretti per l'approvazione della legge di bilancio, ma anche le relative coperture economiche", dice ad Agorà, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. Ma cosa potrebbe cambiare nella Manovra?

Manovra, Bonomi: flat tax e prepensionamenti bruciano risorse da destinare a crescita