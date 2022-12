Copasir, Guerini eletto presidente. Donzelli vicepresidente

La presidenza va all'opposizione

Sino all’ultimo c’è stata incertezza sulla riunione a palazzo San Macuto per eleggere il presidente, il vicepresidente e il segretario. La seduta stamattina è stata confermata nonostante per tutta la giornata di ieri si fossero rincorse voci di un nuovo slittamento dopo quello già avvenuto la scorsa settimana. La presidenza, in quanto appannaggio dell’opposizione, vedeva da sempre in pole position Guerini che del Copasir era già stato presidente prima di diventare ministro della Difesa. Per l'elezione del presidente del Copasir è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti, che in tutto sono dieci, per la metà senatori e per la metà deputati.