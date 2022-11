La bozza della manovra economica: sono automaticamente annullati, alla data del 31 gennaio 2023, "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro", affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015". Previsto anche un fondo per la sovranità alimentare da 25 milioni di euro per il 2023, e altrettanti per ciascuno dei tre anni successivi. La tassa forfait al 15% degli autonomi sale da 65 a 85mila euro. Ma con un paletto: salta anche nel corso dell'anno, in modo retroattivo, se il contribuente supera i 100mila euro di ricavi o compensi. In arrivo 400 mln per le opere di Milano-Cortina. Sale l'accisa sulle sigarette. Arrivano nuove esenzioni all'obbligo di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con carte e bancomat. Presente l'adeguamento delle pensioni per 2 anni, anche per le minime. Il taglio di due punti del cuneo fiscale durerà un anno, per tutto 2023, e sarà aumentato al 3% per chi percepisce uno stipendio, di tredici mensilità, non superiore a 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. "Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo - viene scritto nella bozza - resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche" ( COS'E' LA LEGGE DI BILANCIO ).