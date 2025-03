Salva Milano, Sala: “Prese distanze ma non è una resa”. Bardelli si dimette dopo inchiesta

“Ho ritenuto un atto dovuto prendere le distanze dal Salva Milano, ma non è una resa”, ha detto il sindaco del capoluogo lombardo nell'aula del Consiglio comunale. Poco dopo ha formalizzato le proprie dimissioni l'assessore alla Casa Guido Bardelli: le sue chat private con Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale arrestato, sono finite nelle inchieste della Procura sull'urbanistica. Fratelli d'Italia ha chiesto anche le dimissioni del sindaco ascolta articolo

“Ho ritenuto un atto dovuto prendere le distanze dal Salva Milano, ma non è una resa”. Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, nell'aula del Consiglio comunale. Pochi minuti dopo il suo intervento, ha formalizzato le proprie dimissioni l'assessore alla Casa Guido Bardelli: le sue chat private con l'ex dirigente comunale arrestato Giovanni Oggioni sono finite nelle inchieste della Procura sull'urbanistica. Il messaggio di Sala è al Parlamento: ora, con il disegno di legge che sembra naufragato al Senato, dovrà legiferare in altro modo o comunque trovare una soluzione per sbloccare l'edilizia a Milano. Mercoledì scade il termine per la presentazione degli emendamenti e non tutti hanno abbandonato il ddl. A partire dal leader di Forza Italia Antonio Tajani, che ha rimarcato ancora che bisogna "andare avanti".

Il messaggio di Sala al Parlamento "Ho ritenuto un atto dovuto prendere le distanze dal Salva Milano ma non è una resa", ha rivendica Sala in aula. "D'ora in poi – ha aggiunto – ci metteremo in attesa per capire cosa il Parlamento vorrà fare e lo faremo senza intervenire". Il sindaco di Milano nell'ultimo anno ha rimarcato più volte la necessità di approvare il prima possibile il ddl, ma "a questo punto non aprirò più bocca sul tema", ha spiegato. E ha ribadito che in 12 mesi la politica non è riuscita a fare una norma, bloccata tra molte polemiche politiche e divisioni soprattutto nel centrosinistra. A chi chiede cosa succederà ora, Sala ha rimandato al Parlamento. Le leggi che governano la materia urbanistica sono del 1942 "di difficile interpretazione. Il Parlamento non può evitare di prenderne atto – ha spiegato il sindaco –.La materia è male regolamentata, come è possibile che Milano possa applicare le regole per oltre 10 anni e solo dopo essere fermata?".