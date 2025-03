Sono 150 i cantieri fermi a Milano, 1600 case circa e migliaia di famiglie sospese in attesa di capire cosa accadrà dopo le ultime tappe dell’inchiesta sull’urbanistica. I primi giorni di febbraio alcuni acquirenti avevano dato vita al comitato “Famiglie sospese, vite in attesa”. Sabato saranno sotto Palazzo Marino per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni. Abbiamo raccolto alcune delle loro storie