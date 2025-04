I centri in Albania possono davvero diventare dei Cpr?

Con un decreto il Governo ha stabilito che, a Shengjin e Gjader, potranno essere trasferiti anche i migranti irregolari trattenuti ora in Italia in attesa del rimpatrio. Lo scopo è popolare la struttura, rimasta vuota dalla sua inaugurazione. Secondo l’avvocato Guido Savio, esperto in migrazioni, “ci sarà una disparità di trattamento enorme con chi è detenuto nel nostro Paese”