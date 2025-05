Carceri in apnea: senza soldi, senza spazio, senza speranza

"Corpi ammassati in celle chiuse, spazi inadeguati, tensione alle stelle, sofferenza generalizzata, condizioni igieniche e sanitarie inaccettabili, educatori stanchi, poliziotti in difficoltà, direttori provati e medici preoccupati". Questo è il bilancio del sistema carcerario offerto dal XXI Rapporto sulle condizioni di detenzioni di Antigone, che parla di una crisi profonda "come forse mai negli ultimi decenni ha vissuto il carcere"