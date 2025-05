Btp Italia, cosa c’è dietro il boom di domande (e convengono davvero?)

Per il debito italiano, è un periodo d'oro: lo Stato pare sempre pù capace di attrarre investitori, sia chi lo fa per professione sia i piccoli risparmiatori. “C’è una trasformazione in atto, i piccoli risparmiatori italiani stanno diventando più consapevoli”, è l’analisi per Sky Tg24 di Angelo Drusiani di Ersel Wealth Management