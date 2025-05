Usa, Israele, Hamas: la non-proposta che respinge la fine della guerra

L'indiscrezione di un possibile accordo per il cessate il fuoco si è dissolta. Israele non avrebbe accettato di ritirare le truppe dalla Striscia, conditio sine qua non, da parte di Hamas, per avviare le trattative. L'impressione è che senza un cambio di rotta di Washington non si possa arrivare all'interruzione del conflitto, ma Trump continua a soccorrere Netanyahu