Running mania: dentro il mondo (e la moda) social della corsa

La corsa è esplosa sui social: dai maratoneti improvvisati ai runner del weekend, Strava e influencer hanno trasformato il running in una tendenza globale. Tuttavia, i rischi sono dietro l’angolo: “Il running – avverte Lorenzo Lotti, coach da 123 mila follower – deve essere affrontato con gradualità, altrimenti il pericolo è quello di farsi male”. “I social – aggiunge l’allenatore Francesco Guerra – stanno rovinando lo spirito della corsa. Oggi si corre per i kudos, non più perché ci fa stare bene”