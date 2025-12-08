Metà degli europei vede Trump come un nemico dell'Ue

Sempre più cittadini del Vecchio Continente nutrono un sentimento negativo nei confronti del presidente americano. Ma al tempo stesso temono un irrigidirsi dei rapporti con Washington in una fase in cui l'Unione è ancora percepita come debole e vulnerabile
