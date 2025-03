Inchieste urbanistica Milano, Oggioni non risponde al gip

L'ex dirigente comunale - agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, depistaggio e falso - si riserva con la difesa di contestare tutte le accuse dopo aver letto gli atti. Il legale: "Non esiste alcun sistema Oggioni". L'assessore alla Casa lunedì spiegherà "per rispetto istituzionale" in Consiglio comunale i motivi della sua decisione e "a valle di ciò le sue dimissioni saranno formalizzate". Sala: "Se non si è voluto fare il Salva Milano, ci si occupi di un riordino complessivo della materia" ascolta articolo

Giovanni Oggioni - l'ex dirigente comunale milanese agli arresti domiciliari da due giorni con le accuse di corruzione, depistaggio e falso in uno dei filoni del pacchetto di inchieste sull’urbanistica - ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip di Milano Mattia Fiorentini. Intanto ha rassegnato le dimissioni l'assessore comunale alla Casa Guido Bardelli, le cui chat private sono finite nelle inchieste con frasi contro la giunta scritte quando non ricopriva ancora la carica: il sindaco Giuseppe Sala valuterà nei prossimi giorni - spiega il Comune in una nota - le alternative possibili "al fine di non interrompere il percorso" tracciato sul Piano Casa perché l’assessorato in questione "è estremamente rilevante per la città di Milano ed è necessario garantire continuità nelle attività che si stanno portando avanti". Bardelli lunedì spiegherà "per rispetto istituzionale" in Consiglio comunale i motivi della sua decisione e "a valle di ciò le sue dimissioni saranno formalizzate".

Oggioni chiederà revoca dei domiciliari La difesa di Giovanni Oggioni presenterà più avanti istanza al gip per chiedere la revoca o l'attenuazione della misura dei domiciliari. "Si riserva anche di rilasciare dichiarazioni - ha spiegato l'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni - ed ulteriori passi, dopo che avremo potuto accedere agli atti dei pm, di cui abbiamo chiesto copia, per chiarire la sua esatta posizione". Ovviamente, ha aggiunto, si dichiara "estraneo a questi discorsi, come configurati dai pm", tra cui la corruzione. Poi, ai cronisti che gli hanno chiesto se esiste un "sistema Oggioni", il legale ha replicato: "Quella sul 'sistema' è una dichiarazione dei pm che, ovviamente, non viene per niente condivisa dalla difesa". L'ex dirigente, ha proseguito il legale, "non sta bene per niente, è molto depresso, non è nelle migliori condizioni per far fronte a questa situazione".