3/11 ©LaPresse

Nel testo messo a punto dal governo, l’esecutivo illustra quali saranno le entrate-uscite e le coperture finanziarie per l’anno successivo. In sostanza, spiega come saranno spesi i soldi pubblici e dove si troveranno le risorse. In particolare, le coperture di bilancio possono essere reperite in tre modi: aumentando il debito pubblico, aumentando le entrate (cioè le tasse), riducendo un’altra spesa. Non si tratta solo di un documento tecnico ma anche molto politico, perché mette in luce quali sono le priorità economiche del governo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia