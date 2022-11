L’esecutivo ha stanziato in tutto 35 miliardi per la legge di Bilancio 2023, confermata nella notte fra il 21 e il 22 novembre. Eliminata la riduzione Iva su pane e latte, confermati invece su prodotti per l'infanzia e l'igiene intima femminile. Al via Quota 103 per le pensioni, prorogata Opzione donna con modifiche. Da gennaio stretta al Reddito di cittadinanza. Confermato il taglio del cuneo fiscale di tre punti.