La Fondazione dei commercialisti ricorda come le correzioni varate dal governo Draghi sull'Irpef siano state positive, seppur limitate, visto che il prelievo fiscale che grava sul lavoro dipendente in Italia resta alto e generalmente, per mancanza di adeguate risorse, si riescono a effettuare piccole correzioni e non interventi strutturali. Il taglio del cuneo fiscale del governo Meloni, aggiungono, va comunque a favore del reddito imponibile ed è orientato a spingere i consumi: fattori in questo momento, insieme alle iniziative per le bollette, importanti