23/24 OTTOBRE – A questo punto, per l’entrata in carica ufficiale del nuovo esecutivo manca solo il giuramento al Quirinale: potrebbe essere domenica 23 ottobre, ma più probabilmente sarà lunedì 24. Il tutto, ovviamente, se non ci saranno difficoltà nell'elaborazione della squadra di governo

Meloni: “Al governo persone più adatte”