Anche i cittadini italiani iscritti all’Aire e nelle liste elettorali possono votare per le Politiche per i candidati della circoscrizione Estero, che è suddivisa in quattro ripartizioni: ricevono in automatico per posta al proprio indirizzo di residenza il plico elettorale con la scheda di voto e possono esprimere la propria preferenza entro il 22 settembre. In alcuni casi, possono votare fuori dal nostro Paese anche alcune categorie che si trovano all’estero temporaneamente. LE ISTRUZIONI