Restano le distanze tra Fratelli d'Italia e Lega sullo scostamento di bilancio. Sì di Calenda, Letta difende le scelte di Draghi. Meloni annuncia che il 15 fermerà la campagna elettorale e sarà in Parlamento per il dl aiuti. "Gli interessi degli italiani hanno priorità, spero sia così per tutti". Conte ribadisce: "Alleanza con il Partito Democratico? Mai con questi vertici". "Una riduzione shock delle tasse sul lavoro e l'introduzione del salario minimo in Italia". Sono le due priorità indicate dal segretario Pd Enrico Letta. Botta e risposta sul voto utile. Calenda: "E' sprecato il voto al Pd". Tajani: "Il Terzo Polo ha numeri marginali, non avrà un ruolo". Renzi avverte la leader di Fdi: "Ogni due anni faccio cadere un governo".