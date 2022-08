Draghi: "Cessate il fuoco non so quanto probabile"

"Noi abbiamo avuto uno sviluppo potenzialmente positivo, lo sblocco delle navi che portano il grano. E però c'è ancora una crisi umanitaria straordinaria. Il fatto che i Paesi africani possano sperimentare la crisi non è sparita ma perlomeno questo sblocco inizia a funzionare. Ci sono navi che seppure lentamente stanno partendo. Questo perché l'auspicio che tutti hanno o avevano che questo potesse essere l'inizio di un percorso che portava a un cessate il fuoco, che per ora non c'è. Non solo. La complicazione che sta sorgendo nell'indopacifico non è uno sviluppo positivo e la speranza del cessate il fuoco non so quanto sia probabile". Lo dice il premier Mario Draghi parlando della guerra in Ucraina.