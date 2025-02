Caro bollette, Meloni: “Tre miliardi a famiglie e imprese”

Il Cdm ha approvato il provvedimento. La premier con un video ha spiegato i punti principali: “Meccanismo per altri 3,5 miliardi secondo prezzi. Lo Stato rinuncia a Iva oltre un certo prezzo di energia”. Previsto “aiuto da 500 euro per chi ha bonus sociale. Per i redditi fino a 25mila di Isee sostegno da circa 200 euro. Rinviato di 2 anni obbligo mercato libero per vulnerabili. Obbligo di trasparenza per gestori”. Per le aziende bollette ridotte del 20%: “Tagliamo gli oneri di sistema per quelle medie e piccole"