Il presidente di "Mondo al contrario" lascia. Vannacci: "Si va avanti"

Fabio Filomeni, tra i fondatori del comitato nato nel 2023 fa per dare un seguito all'omonimo libro dell'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, lascia l'incarico per l'eccessiva "integrazione con il partito Lega di Salvini che ci porta su posizioni neo-atlantiste e filoisraeliane che non mi appartengono". La risposta di Vannacci: "Sono rammaricato, ma si va avanti"

Il Mondo al contrario perde un pezzo. Si è infatti dimesso Fabio Filomeni, presidente nonché uno dei fondatori del comitato nato nel 2023 fa per dare un seguito all'omonimo libro di Roberto Vannacci, e ora in procinto di trasformarsi in associazione politica. "Ultimamente abbiamo assistito ad una integrazione con il partito Lega di Salvini che ci porta su posizioni neo-atlantiste e filoisraeliane che non mi appartengono e non erano presenti nel progetto iniziale", ha scritto Filomeni in un lungo post sui social in cui spiega che non intende far parte della nuova associazione, e di aver informato Vannacci del passo indietro.