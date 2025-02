Stroppa contro FdI su ddl Spazio: “Accordi col Pd? Non chiamateci più"

Il referente di Elon Musk in Italia ha attaccato il partito di governo dopo la notizia che la Commissione ha approvato due emendamenti presentati dai dem. Un fatto che, per Stroppa, rappresenta un dialogo con le opposizioni non gradito da Starlink

"Intesa PD-FdI. Bene, si vuole far passare Starlink e SpaceX (che, tra l'altro, ha lanciato missioni per l'Italia accelerando le tempistiche per dare una mano) per i cattivi. Agli amici di FdI: evitate di chiamarci per conferenze o altro". Così Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha attaccato Fratelli d’Italia su X per l’atteggiamento di dialogo avuto con le opposizioni in merito al ddl Spazio. È di ieri la notizia che la Commissione attività produttive ha approvato due emendamenti del Pd riguardanti l’utilizzo dello spazio e dei satelliti, argomento a cui è molto interessato Elon Musk con la sua Starlink.