Nucleare, il Consiglio dei Ministri approva il ddl delega

"Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all'Italia: parlo ovviamente dell'energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi". Cosi' il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social. "Siamo intervenuti - prosegue - per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all'Italia, scelte coraggiose e strutturali. È l'impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l'impegno che intendiamo rispettare".

Il ddl sul nucleare

La legge quadro indicherà le procedure per l'autorizzazione delle nuove centrali. La norma prevede un'agenzia di controllo sul nucleare, per vigilare sulla gestione degli impianti e sullo smaltimento delle scorie. Il ddl riprende le best practice degli altri paesi europei con più tradizione sul nucleare, e punta a valorizzare le aziende e le competenze italiane nel settore. Sono previste misure per incentivare la ricerca e la formazione, e una campagna informativa per la popolazione. Se il disegno di legge sarà approvato in parlamento, toccherà poi al governo emanare i decreti attuativi. Per questi ultimi, si stima che serviranno altri due anni.