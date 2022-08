Fumata bianca al vertice alla Camera tra Pd, Azione e +Europa ( il testo integrale dell'intesa ). Letta: "L'accordo è un passo che rende queste elezioni contendibili". Calenda: "Oggi si riapre totalmente la partita". La delegazione della Sinistra Italiana si incontra oggi alle 15.00 con il segretario dem per "verificare se ci sono ancora le condizioni per un'alleanza". Il leader vede anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla Farnesina. Renzi verso una corsa in solitaria: "Vogliono perdere". Conte: "In bocca al lupo alla nuova ammucchiata" ( tutte le reazioni ).Tajani: "Azione getta la maschera, è quinta colonna del Pd". Intanto, altra giornata di riunioni per la coalizione di centrodestra: vertice tecnico per trovare la quadra sui collegi uninominali e incontro sulla lista unica per la circoscrizione estero.