Il patto tra Azione/+Europa e il Partito Democratico in vista delle elezioni del 25 settembre (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI) non è stato apprezzato da Sinistra Italiana e Verdi. Tanto che l’alleanza ha deciso di rinviare l'incontro previsto per oggi con il segretario del Pd Enrico Letta: "Registriamo comunemente un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell'elettorato di centro-sinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale - hanno spiegato Si e Verdi in una nota - Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore". Si fa strada quindi l’ipotesi che le forze di Fratoianni e Bonelli si alleino con il M5S di Giuseppe Conte. Ma quanti collegi uninominali perderebbe il centrosinistra se non includesse Sinistra Italiana e Verdi? Per provare a capirlo, YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co hanno elaborato una stima con due scenari.