Accordo Pd, Azione e +Eu, da Conte a Meloni: le reazioni all’alleanza

"Un polo di centro, moderato, riformista, coerente con quello che abbiamo sempre detto alle prossime elezioni ci sarà. Saremo noi”, ha commentato su Twitter il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, tenendo ancora chiusa la possibilità di un ingresso di Iv nella coalizione. Calenda invece in giornata aveva aperto a Renzi: "Le porte sono aperte a tutti e io ci ho pensato molto. La rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione"