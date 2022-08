Politica

L’intesa tra le forze guidate da Letta e Calenda (oltre al movimento di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova), in vista del voto del 25 settembre, ha suscitato numerosi commenti del mondo politico. Il leader del M5s: “In bocca al lupo alla nuova ammucchiata”. La numero uno di FdI: “Finita la storiella di Azione alternativo a sinistra”. Tajani: “Calenda getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra”. SI-Verdi a Letta: incontro per verifica condizioni alleanza

Il Pd di Enrico Letta, Azione di Carlo Calenda e +Europa hanno siglato un accordo elettorale in vista del voto del 25 settembre. Il patto è arrivato al termine di un incontro alla Camera

Fra i punti dell’accordo c’è "l’importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi ", ma anche le energie rinnovabili, salari e pensioni, Pnrr, la correzione di Reddito di cittadinanza e Bonus 110 e l'approvazione delle leggi "in materia di Diritti civili e Ius scholae"

Per il segretario del Pd Enrico Letta è "una proposta vincente e in grado di essere competitiva e alternativa alle destre. Il patto che abbiamo fatto oggi rende le prossime elezioni contendibili”. Soddisfatto anche il leader di Azione Calenda: "Oggi si riapre la partita, non credo che gli italiani siano disponibili a farsi sottomettere da una proposta che li porta ai margini dell'Europa, parlo di dignità”