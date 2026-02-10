Auto, i modelli più venduti a gennaio 2026: la classifica

C'è sempre la Pandina a guidare inconstrastata la classifica delle auto più vendute in Italia anche all'inizio del nuovo anno. Tutto il podio e anche il quarto posto a gennaio è firmato Stellantis. Vediamo la classifica delle top 10
- La city car prodotta nello stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco stacca tutte le altre con 13.308 immatricolazioni a gennaio 2026
- Salda al secondo posto delle vendite in Italia c'è Jeep Avenger, con 5.133 auto piazzate sul mercato a gennaio 2026
- Ancora un'auto di Stellantis al terzo posto: Citroen C3, con 3.516 auto immatricolate in Italia a gennaio 2026
- Al quarto posto la sorella maggiore della Pandina: con 3.299 auto piazzate sul mercato Fiat Grande Panda si conferma tra le vetture più gradite dai clienti italiani a inizio 2026
- La piccola di casa Toyota, la Aygo X, piazza sul mercato italiano 3.029 vetture a gennaio 2026
- Scende un poco rispetto alle sue abituali medie Dacia Sandero, al sesto posto tra le auto più vendute in Italia a gennaio 2026 con 2.937 immatricolazioni
- Renault Clio occupa la settima posizione in classifica immatricolando 2.651 auto a gennaio 2026 in Italia
- Altra Toyota in classifica è la Yaris, all'ottavo posto con 2.499 vetture immatricolate in Italia a gennaio 2026
- Al nono posto Peugeot 208: 2.462 vetture immesse sul mercato italiano a inizio 2026
- Chiude la top 10 Volkswagen T-Roc con 2.440 auto immatricolate a gennaio 2026 in Italia