Chi è Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord

Problemi di salute?

Certo con il suo fisico, 1,70-75 metri di altezza per almeno 90 kg di peso, non ha proprio il profilo da cestista. Anzi, secondo un pool di medici sudcoreani che ha studiato foto e video, potrebbe soffrire di diabete cronico e altre malattie tipiche della famiglia Kim, come pressione alta, problemi cardiaci e gotta. Nel 2014, per un po’ di tempo, è sparito dai media nordcoreani e questo ha alimentato voci sul suo precario stato di salute. La tv di Stato, infatti, di solito non perde occasione di mostrare Kim durante le sue attività: visitare avamposti militari, stringere mani, dare le cosiddette “istruzioni sul posto” ai suoi sottoposti. E quell’assenza sembrò sospetta. Dopo una quarantina di giorni Kim riapparve mentre passeggiava a fatica accompagnandosi con un bastone, reduce ufficialmente da un'operazione alle caviglie.

La scalata

Si è iniziato a parlare di Kim Jong-un come delfino scelto dal padre per la successione nel 2008-2009. Kim Jong-il l’ha ritenuto il più idoneo tra i suoi fratelli a proseguire la dinastia. Il più grande, Kim Jong-nam, sarebbe stato bocciato dopo essere caduto in disgrazia per aver tentato l'ingresso in Giappone con un passaporto falso. Nulla da fare anche per il secondogenito, Kim Jong-chol, malgrado il lavoro svolto a stretto contatto con il padre. Da allora è iniziata la scalata di Kim Jong-un: per lui incarichi nella Commissione nazionale di Difesa, “generale” a quattro stelle da ottobre del 2010, componente del Comitato centrale militare del Partito dei lavoratori (un'investitura essenziale per la salita al potere). Dopo la scomparsa del padre, il 17 dicembre 2011, Kim Jong-un è diventato il “grande successore”. Il passaggio dei poteri da Kim Jong-il a Kim Jong-un è stato il secondo da padre in figlio, un record nella tradizione dei Paesi comunisti. La scalata, dopo il funerale, è stata graduale ma inarrestabile. Dal 2012 in poi Kim Jong-un è stato nominato “comandante supremo” dell’esercito, “maresciallo”, “primo segretario” del Partito dei Lavoratori, “presidente”. Insomma, ha acquisito tutte le cariche più alte per cementare il suo controllo sia sulle forze armate sia sul Paese.

Il nucleare

Nell’aprile 2012 il suo primo discorso pubblico da leader, nel quale afferma che la fondazione dell'esercito rivoluzionario ha liberato la Corea del Nord dal colonialismo nipponico, ma lo sviluppo delle armi atomiche l'ha messa al riparo dalle “minacce dell'imperialismo” basato sul nucleare. E proprio il nucleare è uno dei pallini di Kim Jong-un. Nel 2016, nel discorso inaugurale solenne del settimo congresso del Partito dei lavoratori, il primo degli ultimi 36 anni, ha ripetuto che il nucleare e i missili a lungo raggio sono “la prova della forza della Corea del Nord”. Nel corso degli anni, i test nucleari e i lanci di missili del regime hanno causato tensioni con gli altri leader mondiali: tra gli ultimi in ordine di tempo l'esperimento tra il 2 e il 3 settembre 2017, quando la Corea del Nord è stata scossa da un sisma generato da un "test effettuato e riuscito della bomba a idrogeno", un ordigno circa cinque volte più potente dell'atomica di Nagasaki. Ma il 21 aprile 2018 arriva una svolta storica: la Corea del Nord cessa i test nucleari e il lancio di missili balistici intercontinentali e annuncia che chiuderà il sito di Punggye-ri, dove sono stati compiuti i sei test atomici del regime. Il presidente statunitense Donald Trump esterna la propria felicità su Twitter.

Lo storico vertice tra le Coree e il disgelo



A inizio 2018 Kim ha dato il via a un graduale disgelo con la Corea del Sud, iniziato con l'invio di una delegazione alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Poi ha annunciato la sospensione dei test nucleari e dopo una settimana si è tenuto lo storico vertice tra le due Coree, il 27 aprile 2018, durante il quale Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sono stretti la mano e hanno avviato dei colloqui sulla denuclearizzazione e sulla pace tra i due Paesi. Per la prima volta un leader nordcoreano ha messo piede in Corea del Sud, attraversando la zona demilitarizzata che separa la penisola dalla fine della guerra di Corea nel 1953. Kim Jong-un ha anche sollecitato il presidente sudcoreano ad attraversare a sua volta il confine mettendo piede in Corea del Nord, per un'altra stretta di mano a favore dei fotografi. "Una nuova storia comincia adesso", ha scritto Kim Jong-un sul libro degli ospiti alla Peace House, luogo del summit nella parte sudcoreana del villaggio di confine di Panmunjom. Inoltre, nel novembre 2018, le due Coree hanno raggiunto un'intesa con cui esprimono la volontà di lanciare una candidatura congiunta per ospitare l'edizione dei Giochi olimpici estivi del 2032.



I vertici con Trump

Il nucleare è al centro di altri due storici vertici di Kim Jong-un, in cui il leader ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo si è tenuto il 12 giugno 2018 a Singapore, e ha portato a un’intesa sulla "completa denuclearizzazione della penisola coreana e sulla sicurezza per una pace duratura". Dopo l’incontro Trump ha specificato però che “le sanzioni" americane nei confronti della Corea del Nord "rimarranno in vigore fino alla completa denuclearizzazione”. Il 27 febbraio è la volta di un secondo vertice, nella capitale vietnamita Hanoi, prima occasione per un round negoziale ai massimi livelli sulla denuclearizzazione, sul miglioramento dei rapporti bilaterali e sulla pace duratura.



Altri due summit tra le Coree

Al primo storico summit dell’aprile 2018, ne sono seguiti altri due nel giro di pochi mesi. Uno il 26 maggio 2018, sempre nel villaggio di confine di Panmunjom, e un secondo il 19 settembre in cui i due leader Kim Jong-un e Moon Jae-in hanno firmato un’intesa con “specifici passi per la denuclearizzazione”, tra cui la chiusura "permanente" del sito di Yongbyon. Kim ha poi promesso che visiterà Seul, capitale della Corea del Sud, "nel prossimo futuro".