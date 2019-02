Prende il via ad Hanoi, in Vietnam, il secondo summit tra Donald Trump e Kim Jong-un. I due leader si sono incontrati all'hotel Sofitel Legend Metropole, stringendosi la mano. In base alle indicazioni fornite dalla Casa Bianca, il presidente statunitense e il leader nordcoreano avrannp un meeting “one-on-one” di 20 minuti, prima della cena, una “social dinner” aperta ai più stretti collaboratori della durata di in un'ora e 35 minuti. Sarà la prima occasione per un round negoziale ai massimi livelli sulla denuclearizzarione, sul miglioramento dei rapporti bilaterali e sulla pace duratura (LE FOTO DEI PREPARATIVI).

Trump: Corea del Nord ha potenziale "imponente"

Poche ore prima dell’incontro il presidente americano ha fatto sapere che vede un potenziale economico nordcoreano ”imponente" se il Paese abbandonasse i piani sulle armi nucleari. E, su Twitter, il tycoon spiega: il “Vietnam sta prosperando come pochi posti al mondo. La Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare". I numeri indicano che il Vietnam ha un tasso di crescita superiore al 6% all'anno. E l'interscambio commerciale tra Hanoi e Washington ha raggiunto volumi impensabili: esportazioni arrivate a 214,3 miliardi di dollari e importazioni a 211,5 miliard. Da Pyongyang, intanto, trapela che Kim Jong-un dopo l’incontro con Trump resterà proprio in Vietnam per altri due giorni, l'1 e il 2 marzo, seguendo la formula della "visita ufficiale di amicizia”, come riferisce la Kcna.

Cosa ci si aspetta dal secondo summit Trump-Kim

Trump, in questo secondo incontro, punta a risultati concreti su quattro priorità indicate nella dichiarazione siglata dei due leader lo scorso giugno a Singapore, in occasione del loro primo faccia a faccia: “La trasformazione delle relazioni" tra Washington e Pyongyang, "la creazione di un regime di pace permanente nella penisola coreana", "la denuclearizzazione della penisola coreana", "il rimpatrio dei caduti e dei dispersi americani della Guerra di Corea". Kim aveva promesso di smantellare la centrale di Yongbyon, ma non lo ha fatto, mentre il sito di Punggye-ri sembra sia parzialmente crollato da solo. L'unico risultato concreto che Trump può rivendicare è quindi lo stop ai test missilistici della Corea del Nord.

Le richieste di Usa e Corea del Nord

Al vertice fra i due leader si lavora da tempo: rappresentanti di Washington e Pyongyang sono volati in Vietnam all'inizio della settimana per stilare una bozza della dichiarazione finale. Uno dei potenziali risultati è che Kim approvi l'ingresso di ispettori nei suoi siti nucleari o che acconsenta a chiudere il suo centro di ricerca sull’atomica. L'aspettativa minima degli americani è che venga definita una road map per la denuclearizzazione. Trump dovrebbe a sua volta mettere sul piatto la ripresa delle relazioni diplomatiche. Il presidente americano punta a una dichiarazione politica comune che sancisca la fine della guerra coreana del 1950-1953, mai proclamata formalmente. Kim invece chiede il ritiro dei militari americani dalla Corea del Sud o, quantomeno, una riduzione del contingente.

