Tutto pronto in Vietnam per il secondo, attesissimo vertice sul nucleare tra Kim Jong-un e Donald Trump: il primo faccia a faccia avverrà domani sera. Il leader nordocoreano è arrivato intorno alle 11 ora locale ad Hanoi con il suo lungo corteo di auto, un paio d'ore dopo essere partito dalla stazione ferroviaria di Dong Dang. Il presidente statunitense atterrerà invece questa sera, mentre è già sul posto scelto per il summit il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che su Twitter ha postato alcune foto dell'arrivo, rimarcando che l'evento "sarà un'importante opportunità per fare progressi sugli impegni di Singapore (primo summit tra i leader, ndr) per trasformare le relazioni, costruire una pace duratura e completare la denuclearizzazione".

Almeno 5 gli incontri previsti tra i due leader

Il primo incontro tra Kim e Trump sarà seguito da una cena con i collaboratori. Giovedì è previsto un secondo vertice tra i due leader, che dovrebbero vedersi almeno cinque volte. Il primo incontro del secondo summit comincerà con i saluti e una cena privata. A Trump si uniranno il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il chief of staff Mick Mukvaney. Anche Kim avrà due collaboratori. Entrambi avranno dei traduttori. Rispetto al primo vertice di un solo giorno di giugno 2018 a Singapore, i due avranno più tempo per parlare del nodo nucleare e, soprattutto, per creare un rapporto personale. Trump e Kim spesero circa 5 ore insieme nella città/Stato, includendo un breve faccia a faccia e un colloquio allargato. Incerta la conferenza stampa: tutto dipende dal livello di "soddisfazione" dell'accordo, dicono fonti diplomatiche all'Ansa, che i due leader riusciranno a raggiungere.

Kim arriva dopo un viaggio di 65 ore in treno

Kim è arrivato in Vietnam dopo 65 ore di viaggio in treno, quasi tutte in Cina. Il convoglio è giunto intorno alle 8:10 locali (2:10 in Italia) alla stazione di confine di Dong Dang. Il leader è stato accolto da autorità vietnamite e picchetto. In abito nero, Kim è sceso dal treno e dopo aver adempiuto al protocollo con le autorità si è diretto verso l'uscita della stazione rispondendo ai saluti delle persone in attesa del suo arrivo, agitando la mano e sorridendo. Subito dopo, tra misure di sicurezza eccezionali con cecchini schierati sui tetti, si è infilato nella limousine blindata, una Mercedes nera. A stretto giro, il corteo di auto è partito per raggiungere Hanoi. Il lungo corteo di auto si è diretto verso l'hotel Melia, struttura a cinque stelle nella capitale vietnamita, presieduto da alcuni giorni da un centinaio di agenti della sicurezza nordcoreana impegnati nella messa a punto dei preparativi per l'arrivo del "supremo comandante".