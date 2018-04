Coree, si incontrano i leader Kim e Moon: "Comincia una nuova storia"

È in corso lo storico vertice tra le due Coree. Kim Jong-un è diventato il primo leader nordcoreano a mettere piede in Corea del Sud, attraversando la zona smilitarizzata che separa la penisola dalla fine della guerra di Corea nel 1953. In un momento ricco di simbolismo e sfarzo, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e Kim si sono stretti la mano al confine, per poi dirigersi verso la Peace House, nel villaggio di Panmunjom, per avviare colloqui formali sulla denuclearizzare e la pace della penisola coreana (FOTO).

"Una nuova storia"

"La primavera potrebbe essere arrivata", ha detto Moon mentre si sedeva con Kim nel tavolo ovale della sala dei colloqui, sottolineando che "il mondo guarda a Panmunjom", diventato "simbolo di pace, non di divisione". Da parte sua il leader nordcoreano ha auspicato colloqui "franchi" sulle questioni della penisola, "non sprecando tempo e occasione" offerti per ottenere "buoni risultati". Sul libro degli ospiti alla Peace House ha poi scritto: "Una nuova storia comincia adesso". Poi ha promesso a Moon: "Non ti rovinerò più il sonno con i missili".

La passeggiata simbolica

Al suo arrivo, Kim ha raggiunto la linea di demarcazione militare da un vicino edificio avendo al suo fianco i collaboratori chiave. Indossando il tradizionale abito scuro, il leader ha camminato verso lo stretto corridoio che separa i due edifici dei meeting, noti come T2 e T3, nella Joint Security Area (Jsa). Moon lo ha atteso sorridente sul cordolo di cemento che segnala il confine: i due si sono scambiati la storica stretta di mano intorno alle 9:30 locali (2:30 in Italia), posando per i flash dei fotografi. Kim, a sorpresa, ha poi sollecitato Moon a riattraversare il confine, cosa fatta tenendosi per mano. Pochi secondi dopo, i due sono ritornati al Sud incamminandosi sul tappeto rosso, dietro la guardia presidenziale sudcoreana in costume tradizionale.

Kim a Moon: non ti rovinerò sonno con missili

Raggiunta la Peace House, luogo del summit dove si è tenuta la cerimonia di benvenuto, i due leader hanno passato in rassegna il picchetto d'onore e presentato le rispettive delegazioni. Kim è sembrato rompere una seconda volta il protocollo in base alle immagini tv trasmesse in diretta: ha suggerito una foto di gruppo con Moon e le rispettive delegazioni. "Una nuova storia comincia adesso", ha poi scritto il leader nordcoreano sul libro degli ospiti alla Peace House, edificio a tre piani nella parte sudcoreana del villaggio di confine di Panmunjom. Nel corso dei colloqui, in un clima disteso, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto a Moon che non gli rovinerà più il sonno a causa del lancio di missili balistici, quale effetto dello stop ai test nucleari e balistici annunciato la scorsa settimana.

Il programma della giornata

Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House di Panmunjom dopo circa due ore. I due leader hanno poi pranzato separatamente. Kim ha attraversato il confine per tornare al Nord, poi è tornato e ha piantato, insieme a Moon, un albero al confine, un pino le cui radici saranno nutrite da terra e acque provenienti da entrambi lati del confine inter-coreano. Dopo una passeggiata privata, i due sono attesi da nuovi colloqui, seguiti dalla firma della dichiarazione congiunta e da una cena finale offerta da Moon, a cui parteciperà anche la first lady nordcoreana.

Casa Bianca spera che i colloqui portino pace

In occasione dello "storico incontro" tra i presidenti della Corea del Sud e del Nord, da Washington è arrivato l’augurio di “ogni bene al popolo coreano”. La Casa Bianca auspica "che i colloqui facciamo progressi verso un futuro di pace e prosperità per l'intera penisola coreana".

Data ultima modifica 27 aprile 2018 ore 10:00