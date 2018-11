Olimpiadi 2032, Corea del Nord e del Sud vogliono organizzarle insieme

Le due Coree puntano a organizzare assieme le Olimpiadi: Sud e Nord hanno raggiunto l'intesa per informare il Comitato olimpico internazionale sulla volontà di lanciare una candidatura congiunta per ospitare l'edizione dei Giochi olimpici estivi del 2032. Il via libera è maturato nell'incontro tenuto oggi dalle delegazioni delle rispettive "autorità sportive" nella città di confine di Kaesong, in territorio nordcoreano. Le due Coree, inoltre, proveranno a inviare un unico team ai prossimi campionati mondiali maschili di pallamano (LE TAPPE DEL DISGELO).

Il processo di pace

Prosegue dunque il processo di pace tra i due Paesi. Ieri l’annuncio da parte del presidente sudcoreano Moon Jae-in su una prossima visita a Seul del leader della Corea del Nord Kim Jong-un. L’incontro, in linea con il terzo vertice di Pyongyang che i due leader hanno avuto a settembre, rientra negli incontri di alto profilo che Kim conta di avere per allentare le sanzioni. Inoltre, nel primo giorno d'applicazione dell'accordo di tregua “Comprehensive military agreement (Cma)”, le due Coree hanno dato il via ieri alla cessazione di “tutti gli atti ostili” al confine (terra, mare e aria).