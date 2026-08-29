Raid russi sull'Ucraina: colpite Odessa e regione di Kiev. LIVE

Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail, nella regione di Odessa. Secondo le autorità locali, l'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev, invece, un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi nella zona di Myla, causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. Sei le persone rimaste ferite e oltre duecento quelle evacuate, tra cui diversi bambini. Un drone ucraino ha colpito a Rostov sul Don, in Russia, un magazzino della Dns, una delle principali catene di negozi di elettronica. La struttura ha preso fuoco in seguito all'attacco. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Secondo i media russi, il magazzino è stato completamente avvolto dalle fiamme, ma i lavoratori sono stati evacuati. Le autorità locali hanno segnalato danni anche nel quartiere Proletarsky della città. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. L'entità dei danni è in fase di accertamento. Un importante incontro di diplomazia internazionale è atteso per il prossimo 31 agosto quando il presidente russo Vladimir Putin si confronterà con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek, in Kirgizistan. Ad anticiparlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, che ha spiegato che Putin e Xi discuteranno delle più importanti questioni internazionali e del progetto di gasdotto Power of Siberia 2. Il 1 settembre invece, Putin incontrerà il presidente turco Erdogan e l’iraniano Pezeskhian.

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