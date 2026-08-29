Raid russi sull'Ucraina: colpite Odessa e regione di Kiev. LIVE

Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail, nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi nella zona di Myla, causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. Sei le persone rimaste ferite e oltre duecento quelle evacuate, tra cui diversi bambini. Un drone ucraino ha colpito a Rostov sul Don, in Russia, un magazzino
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Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail, nella regione di Odessa. Secondo le autorità locali, l'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev, invece, un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi nella zona di Myla, causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. Sei le persone rimaste ferite e oltre duecento quelle evacuate, tra cui diversi bambini. Un drone ucraino ha colpito a Rostov sul Don, in Russia, un magazzino della Dns, una delle principali catene di negozi di elettronica. La struttura ha preso fuoco in seguito all'attacco. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Secondo i media russi, il magazzino è stato completamente avvolto dalle fiamme, ma i lavoratori sono stati evacuati. Le autorità locali hanno segnalato danni anche nel quartiere Proletarsky della città. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. L'entità dei danni è in fase di accertamento. Un importante incontro di diplomazia internazionale è atteso per il prossimo 31 agosto quando il presidente russo Vladimir Putin si confronterà con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek, in Kirgizistan. Ad anticiparlo è stato il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, che ha spiegato che Putin e Xi discuteranno delle più importanti questioni internazionali e del progetto di gasdotto Power of Siberia 2. Il 1 settembre invece, Putin incontrerà il presidente turco Erdogan e l’iraniano Pezeskhian.
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Ucraina, Mosca: "Colpito centro logistico di Ozon a Rostov"
Le forze ucraine sono tornate ad attaccare il gigante russo della logistica Ozon: questa volta nel mirino è finito un magazzino di Rostov, nel sud della Russia. "Stanotte, una delle nostre strutture logistiche nella regione di Rostov e' stata colpita da un attacco con droni", si legge in una nota della società diffusa dall'agenzia Tass. "Avevamo fatto allontanare tutti i lavoratori in anticipo. Secondo informazioni preliminari, non ci sono state vittime. E' scoppiato un piccolo incendio, ma e' stato immediatamente domato", si legge ancora nel comunicato. Il ministero della Difesa russo ha riferito poi che nel corso della notte 313 droni ucraini sono stati abbattuti sul territorio della Federazione e sopra le acque del Mar d'Azov e del Mar Nero.
Allarme Patriot: l'Europa non riuscirebbe a difendersi da un attacco. VIDEO
Tusk, Russia prepara escalation, conflitto si allarga
La Russia sta preparando una massiccia escalation militare per l'autunno e l'inverno, che minaccia di allargare il conflitto ucraino alla Polonia e ad altri Paesi della regione. L'allarme e' stato lanciato dal primo ministro polacco Donald Tusk, secondo quanto riferito da Ukrinform. Per Tusk, i prossimi sette-otto mesi potrebbero rivelarsi cruciali per la sicurezza dell'intera regione.
Ucraina: media, droni russi su due distretti Kharkiv
Dei droni russi hanno attaccato Kharkiv, dove sono stati segnalati attacchi in due distretti diversi. Lo riferisce via social il sindaco della città, Ihor Terekhov, secondo quanto riporta Ukrinform. "Nel distretto di Nemyshlianskyi, un attacco ha colpito il tetto di un'abitazione privata. Non ci sono state vittime", ha scritto, aggiungendo che un altro attacco si è verificato nel distretto di Shevchenkivskyi e che sul posto è scoppiato un incendio. Inoltre, la testata ucraina dà conto anche di un drone russo che ha colpito un edificio amministrativo di tre piani a Kramatorsk, incendiandone il tetto.
Drone ucraino colpisce un magazzino russo a Rostov sul Don
Un drone ucraino ha colpito a Rostov sul Don, in Russia, un magazzino della Dns, una delle principali catene di negozi di elettronica. La struttura ha preso fuoco in seguito all'attacco. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc. Secondo i media russi, il magazzino è stato completamente avvolto dalle fiamme, ma i lavoratori sono stati evacuati. Le autorità locali hanno segnalato danni anche nel quartiere Proletarsky della città. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto. L'entità dei danni è in fase di accertamento. Sette persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione di Rostov. Lo riferisce l'agenzia russa Tass citando il governatore Yury Slyusar. "Secondo i dati aggiornati, sette persone sono rimaste ferite a seguito di un massiccio attacco nemico contro la regione di Rostov", ha scritto su Max Messenger, aggiungendo che quattro persone sono state ricoverate in ospedale: due adulti e due bambini. Uno dei bambini versa in gravi condizioni.