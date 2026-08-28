Guerra Ucraina Russia, Putin minaccia Ue: "Usa indeboliti da Iran"

Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con droni che ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Sebastopoli, nella penisola di Crimea controllata dalla Russia. Lo ha reso noto su Telegram Mikhail Razvozhayev, governatore insediato da Mosca. Secondo il suo resoconto, i velivoli senza pilota e i loro detriti hanno raggiunto anche un albergo, un asilo e oltre una dozzina di automobili. A prendere fuoco, ha precisato, è stata l'erba nei pressi di alcuni depositi di prodotti petroliferi e non gli impianti stessi; le fiamme sono state successivamente spente. La Crimea è stata annessa dalla Russia nel 2014, due anni prima dell'avvio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, iniziata nel 2022.