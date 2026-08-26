Guerra Ucraina Russia, Putin respinge piano di pace di Zelensky. LIVE

Il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da Paesi terzi. “Il Donbass è un territorio della Federazione Russa” ribadisce il portavoce Peskov. Incontro tra il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Gallagher, con il ministro degli Esteri russo Lavrov. Nella capitale russa è arrivato anche il direttore della Cia, John Ratcliffe
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Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipeck, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Due donne sono rimaste ferite. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio nel centro logistico di Wildberries a Kotovsk, nella regione di Tambov. Ferito un dipendente.
Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da Paesi terzi. “Il Donbass è un territorio della Federazione Russa” ribadisce il portavoce Peskov.
Incontro tra il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Gallagher, con il ministro degli Esteri russo Lavrov: “Il dialogo ora è più importante che mai, la guerra deve finire”. E nella capitale russa arriva anche il direttore della Cia, John Ratcliffe per alcuni colloqui.
Zelensky ringrazia Xi per gli auguri in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina: “Contiamo su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra della Russia contro il nostro Paese”.
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Peskov: "Nessun incontro a Mosca fra Putin e il capo della Cia"
Il presidente russo Vladimir Putin non ha incontrato il direttore della Cia John Ratcliffe al Cremlino. Lo ha riferito all'agenzia Interfax Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo. "Non ci sono incontri con il presidente", ha dichiarato il portavoce, rispondendo a una domanda sull'eventualità che Putin intenda ricevere Ratcliffe al Cremlino. La giornalista di Cbs News Jennifer Jacobs aveva riferito, citando alcune fonti, che il direttore della Cia si era recato in Russia per dei colloqui. Peskov non ha risposto alla domanda di Interfax sul fatto che il Cremlino fosse a conoscenza di questa visita.
Raid russo a centro commerciale di Kryvyi Rih, Unicef: "Feriti anche 23 bimbi"
"I nostri uffici in Ucraina ci hanno informato che almeno 16 persone sono state uccise e più di 140 ferite, tra cui 23 bambini, in un attacco delle forze armate russe contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, il 21 agosto. Un altro attacco a Mykolaiv nello stesso giorno avrebbe ucciso 3 bambini, mentre le vittime tra i minori continuano a livelli mai visti da più di quattro anni". A dirlo è Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia, aggiungendo: "Gli ultimi attacchi arrivano dopo che luglio ha registrato il numero mensile più alto di vittime tra i bambini in Ucraina dall'aprile 2022. Diciassette bimbi sono stati uccisi e 166 feriti a luglio, secondo la Missione di monitoraggio dei diritti umani dell'Onu in Ucraina, un aumento del 49% rispetto al mese precedente". "Sempre Unicef in Ucraina ci informa che dall'escalation della guerra nel febbraio 2022 - ricorda Iacomini -, l'Onu ha verificato 3.946 bambini uccisi o feriti in Ucraina, con il numero reale probabilmente più alto. L'Unicef e i suoi partner stanno fornendo assistenza di emergenza ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra, compreso il supporto psicosociale e per la salute mentale, e stanno riabilitando i rifugi scolastici in modo che i bambini possano continuare l'apprendimento in presenza con l'inizio dell'anno scolastico", conclude.
Media: nuovo attacco a maxi-raffineria russa Lukoil a Nizhny Novgorod
Nella notte è scoppiato un incendio presso la raffineria di petrolio russa Norsi a Kstovo, nell'oblast' di Nizhny Novgorod, a seguito di segnalazioni di un attacco con droni. A riportarlo, scrive il Kyiv Independent, sono canali Telegram locali e filmati pubblicati online. La raffineria Lukoil è uno dei più importanti impianti di lavorazione del petrolio e produzione di benzina in Russia. Prima che emergessero le notizie dell'incendio, i residenti della zona di Kstovo avevano segnalato un allarme aereo e la presenza di droni in volo. Poco dopo, i canali di monitoraggio hanno iniziato a pubblicare foto e video di residenti che mostravano le fiamme avvolgere la raffineria. Kstovo si trova a circa 800 chilometri dal confine ucraino. La Norsi, o raffineria Lukoil-Nizhegorodorgsintez, è la quarta raffineria di petrolio e il secondo produttore di benzina più grande della Russia, con una lavorazione annua di circa 15-17 milioni di tonnellate di greggio. Produce anche bitume, gasolio e carburante per aviazione, utilizzati a supporto delle forze russe. L'Ucraina ha colpito ripetutamente la raffineria nel 2026, inclusi attacchi il 5 aprile, il 20 maggio, il 24 giugno e il 2 luglio. Alcuni di questi attacchi hanno costretto alla chiusura di alcune unità produttive.
Droni russi contro Chernihiv, morti donna e bambino di 4 anni
Una donna e un bambino di quattro anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv, questa mattina. Come riporta Ukrinform, la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv Dmytro Bryzhynskyi. Un drone ha colpito un edificio residenziale: una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi, mentre un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito.
Zelensky: "Contiamo sul ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra"
"Ringrazio il leader cinese Xi Jinping per le sue congratulazioni all'Ucraina in occasione della nostra festa nazionale più importante. L'indipendenza è un valore incondizionato per gli ucraini, come lo è per tutte le altre nazioni sovrane. Apprezziamo il fatto che, in questi 35 anni, abbiamo costruito relazioni con la Cina basate sul rispetto reciproco e sul pieno riconoscimento dei valori dei nostri popoli. Contiamo su un'ulteriore cooperazione e su un forte ruolo diplomatico della Cina per porre fine alla guerra della Russia contro il nostro Paese. La pace può essere un nostro obiettivo comune". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Jet russi entrano nella zona di identificazione aerea della Corea del Sud
Diversi aerei militari russi sono entrati brevemente nella zona di identificazione della difesa aerea della Corea del Sud (Kadiz), sopra le acque orientali del Paese, prima di uscirne. L'episodio ha spinto le forze armate sudcoreane a far decollare alcuni caccia, secondo quanto riferito dallo Stato maggiore congiunto (Jcs), citato da Yonhap. Gli aerei militari russi sono entrati nella Kadiz ieri pomeriggio, nei pressi delle isole Dokdo, le più orientali della Corea del Sud, e della vicina isola di Ulleung, per poi allontanarsi dalla zona di identificazione, ha riferito il Jcs in una nota. "Le forze armate sudcoreane hanno rilevato gli aerei militari russi prima che entrassero nella zona di identificazione della difesa aerea e hanno dispiegato caccia dell'Aeronautica militare per prepararsi a possibili emergenze", ha affermato il Jcs.
Drone ucraino colpisce una casa nella regione russa di Lipeck, due morti
Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa nella regione di Lipeck, causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riportato dal governatore Igor Artamonov. Lo riferiscono le agenzie russe Tass e Ria Novosti. "Nel distretto di Lipeck, un'abitazione privata ha preso fuoco in seguito allo schianto di un drone. Purtroppo, due persone sono morte: un uomo e un ragazzo di 14 anni", ha scritto il governatore sulla piattaforma Max. Anche due donne, ha aggiunto Artamonov, sono rimaste ferite e stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria.
Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries in Russia
Le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il più grande rivenditore online russo, a Kotovsk, nella regione di Tambov (Russia occidentale). Lo riferisce Kyiv Independent citando il canale di monitoraggio Exilenova Plus. Il sito è stato completamente distrutto da un incendio. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore ucraino, le forze ucraine avevano già preso di mira Wildberries il 16 agosto, colpendo il più grande centro logistico dell'azienda in un attacco su vasta scala nella regione di Mosca.